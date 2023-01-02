Жена казака заметила, что с ним все хорошо.

Российская пропаганда запустила циничный фейк о том, что под Бахмутом якобы погиб экс-нардеп Михаил Гаврилюк, более известный как активист Евромайдана казак Гаврилюк.

Новость о "гибели" казака Гаврилюка активно распространили российские пропагандисты, а потом и ряд украинских Telegram-каналов. Впрочем, никаких подтверждений у них не было.

Жена Гаврилюка Ярина опровергла заявления роспропаганды. В Facebook она написала, что Telegram-каналы и россияне распространяют фейк.

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"Друзья, с Михаилом все хорошо. Он жив. Это еще одна яркая демонстрация того, что телеграм-каналы - это зло", - написала женщина.

В комментарии ТСН Крестный отец Ярины Мирослав также опроверг эту нелепую чушь.

"Я только что, после вашего звонка позвонил ему. Он не погиб, читает новости о своей гибели. Он не успел бы погибнуть, потому что в субботу мы пили коньяк", - рассказал Мирослав.

Впоследствии и сам казак Гаврилюк отреагировал на фейки о своей гибели.

"Спешу утешить тех, кто горевал, и разочаровать тех, кто радовался. Я жив. Не дождутся. Спасибо за заботу всем, кто волновался. Я это очень ценю. Наверное, должны сделать выводы относительно нашей информационной гигиены", - написал Гаврилюк.

К сожалению, погиб побратим Гаврилюка еще со времен АТО, из батальона "Золотые Ворота".

Отметим, что роспропаганда вконтре пробила дно, заявив о смерти человека, перепутав его. 31 декабря на фронте действительно погиб казак Гаврилюк, но не Михаил, а Владимир. Мужчина родом из Винничины. О смерти сообщила его жена.

Владимир Гаврилюк носил усы. Очевидно, роспропаганда перепутала его с экс-нардепом Михаилом Гаврилюком.

Кто такой Михаил Гаврилюк

Михаил Гаврилюк - активист Евромайдана, казак четвертой сотни Самообороны Майдана. Народный депутат Украины VIII созыва от партии Народный фронт.

Во время Революции Достоинства "беркутовцы" раздели казака Гаврилюка на морозе и устроили с ним фотосессию. После этого смелый активист стал одним из символов Евромайдана и прошел в Раду.

После окончания депутатской карьеры Михаил Гаврилюк начал работать таксистом. Экс-депутат отметил, что не признается пассажиром, кем ранее работал и отметил, что рулит за деньги из-за "нелегких времен".

В начале полномасштабной войны казак Гаврилюк пошел защищать Украину от российских захватчиков.

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