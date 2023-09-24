Прокуроры и правозащитники хотят задокументировать случаи, когда российские оккупанты использовали голод как оружие войны, чтобы предоставить доказательства Международному уголовному суду.

На фоне российского вторжения украинские прокуроры совместно с правозащитниками готовят досье военных преступлений РФ для представления в Международный уголовный суд (МУС) с обвинением агрессора в умышленном создании голода в Украине.

Как говорится в материале The Guardian, прокуроры и правозащитники хотят задокументировать случаи, когда российские оккупанты использовали голод как оружие войны, чтобы предоставить доказательства МУС.

Именно эти доказательства позволят МУС начать первое в своем роде такое уголовное преследование, которое может предусматривать новые обвинения президенту России Путину.

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До конца следующего года юридическая компания Global Rights Compliance будет работать с украинскими прокурорами над созданием досье. Цель состоит в том, чтобы подать заявление в соответствии со статьей 15 Римского устава, которая позволяет третьим лицам отправлять информацию о предполагаемых военных преступлениях прокурору МУС. Прокурор, базирующийся в Гааге, будет решать, продолжать ли дело.

Частично усилия юристов будут направлены на определение виновных, в том числе на то, требовать ли обвинения для президента РФ Владимира Путина, как это произошло в марте, когда МУС выдал ордер на арест президента РФ за преступление незаконной депортации украинских детей в Россию с территорий, временно оккупированных во время войны.

По мнению юристов, аналогично можно утверждать и о преступлениях, связанных с голодом.

Как говорится в материале, использование пищи в качестве оружия происходило в три этапа. Такое мнение высказал старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Хан, отметив, что агрессор начал использовать голод против украинцев сразу после начала войны, когда украинские города были взяты в осаду, а поставки продовольствия прекратились.

Среди задокументированных инцидентов - гибель 20 гражданских в Чернигове утром 16 марта 2022 года, когда российские осколочные бомбы взорвались возле супермаркета, где украинцы стояли в очереди за хлебом.

Следователи также сосредотачиваются на осаде Мариуполя. Поставки продовольствия в город были прекращены, а коридоры для гуманитарной помощи заблокированы или разбомблены, что очень усложнило или сделало невозможным выезд мирных жителей.

Вторая фаза по словам юриста - уничтожение объектов, необходимых для выживания гражданского населения. Она включает уничтожение запасов продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий.

"Если вы уничтожаете объекты, необходимые гражданскому населению, такие как энергетическая инфраструктура в разгар зимы, то ваши действия являются спланированными", - добавил он, напомнив, что Николаев остался без питьевой воды с самого начала полномасштабного вторжения.

Третий этап - попытки России предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания.

"Потом мы видели, как Россия атаковала зерновые объекты на Дунае и играла мышцами на Черном море", - сказал Хан, ссылаясь на сообщение украинских чиновников о том, что в конце июля и начале августа было уничтожено 270 тысяч тонн продовольствия.

"Путин может нести ответственность за совершение этих преступлений непосредственно, совместно с другими и/или через других, а также за неспособность осуществлять надлежащий контроль над российскими военными или другими лицами, которых обвиняют в конкретных преступных действиях", - утверждает юрист.

Попытки РФ вызвать голод

6 июня 2023 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что подрыв Каховской ГЭС россиянами - это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет взорвать.

"Эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины. Россиянам нужен голод в странах мира, в частности, в Африке", - отметил Ермак.

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