Певец встал на защиту Украины в начале полномасштабной войны.

Украинский музыкант и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал, как сильно его изменила полномасштабная война. Он защищает Украину на фронте, а также занимается благотворительностью.

На своей странице в Instagram Хлывнюк разместил новое фото. На нем он позирует в военной форме, вероятно, во время учений или на позициях.

"16 месяцев гонки за существование украинской нации и государства! Честь знать настоящих! Вечная память павшим за будущее детей в европейской семье достойных людей! Рядовой Хлывнюк Андрей Владимирович", - написал музыкант.

Видео дня

Заметно, что артист изменился. Раньше он не выглядел таким уставшим. Впрочем, Хлывнюк получил немало поддержки от фанов. Они пишут, что им очень нравится его новое фото. Также комментаторы отметили:

"И мы все за время войны так поседели"

"Ведь мы не титаны, мы люди. С нами Бог и такие преданные сыны Украины, как вы"

"Благодарю каждого, кто на поле, помню всех, кто навсегда в строю, молюсь за каждого".

Как Хлывнюк выглядел до войны - фото

Ранее артист активно гастролировал. Его группа "Бумбокс" выпускала новые хиты, музыканты давали концерты. Во время выступлений Хлывнюк часто улыбался и выглядел счастливым.

Что Хлывнюк делает на фронте

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Хлывнюк вступил в ряды территориальной обороны. В марте 2022 года артист призвал оккупантов покинуть наши территории, чтобы не потерять возможность вернуться домой живыми. Во время вражеского обстрела Хлывнюк получал ранение. Обломок повредил лицо артиста, однако он все равно продолжил защищать Украину и вернулся в тероборону после больницы.

В мае 2022 года стало известно, что Хлывнюк поехал воевать на восток Украины. Артист управляет ударными дронами.

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