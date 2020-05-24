Мусульмане Украины отмечают Рамазан-Байрам (фоторепортаж)

Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Рамазан-Байрам

С 23 по 24 мая мусульмане отмечают праздник Рамазан-Байрам.

Президент Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником.

"Примите сердечные поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан-Байрам. Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, которое открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Искренняя забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание - общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе", - говорится в поздравлении главы государства, текст которого размещен на его официальном сайте.

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Зеленский пожелал согласия и процветания каждой мусульманской семье.

В Киеве по случаю праздника Рамазан-Байрам в мечети Ар-Рахма прошел торжественный намаз. В этом году молитва проходила в присутствии небольшого количества людей и на открытом воздухе во дворе мечети Ар-Рахма.

*** Рамазан-Байрам - праздник разговения, известный также как Ураза-Байрам - один из главных в исламском мире. Он знаменует завершение священного месяца Рамадан и строгого поста. Его начинают праздновать после захода солнца в последний день поста.

В этом году Ураза-Байрам наступил 23 мая и продлится до вечера 24 мая. В этот день мусульмане могут позволить себе все, что было запрещено в светлое время суток в течение священного месяца Рамадан.

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