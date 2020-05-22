Пытал воспитанников центра реабилитации: в Одессе полицейскому сообщили о подозрении (фото)

Капитан полиции применял к детям физическую силу и морально унижал.

В Одессе полицейскому сегодня сообщено подозрение в истязании воспитанников коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации службы по делам детей Одесской ОГА» (бывший приют «Свитанок»).

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Участкового офицера полиции сектора превенции Приморского отдела полиции в Одессе подозревают в превышении служебных полномочий с применением насилия к несовершеннолетним (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

По версии следствия, в сентябре прошлого года капитан полиции, который тогда занимал должность инспектора по ювенальной превенции Хмельницкого отделения полиции, жестоко обращался с воспитанниками центра социально-психологической реабилитации, расположенного в Малиновском районе Одессы. «Мужчина применял к детям физическую силу и морально унижал», - сообщили в ведомстве.

Сейчас решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители проводят расследование по уголовным производствам по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников бывшего приюта «Свитанок» – ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре 2019 года Служба по делам детей Одесской ОГА начала проверку фактов жестокого обращения с детьми в приюте.

В ноябре Малиновский райсуд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сотруднику охранного агентства «Центр», который подозревается в истязании воспитанников.

По версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта– девочка, 2006 г. р., и мальчик, 2004 г. р., вступили в половой контакт с использованием презерватива.

О данном факте стало известно воспитателю заведения, которая вызвала сотрудников охранного агентства. Один из них решил наказать малолетних и приказал мальчику найти использованный им презерватив, после чего заставил детей разрезать его пополам, а затем, угрожая применением электрошокера, принудил их жевать несколько минут части использованного средства контрацепции. В дальнейшем сотрудник охранного агентства приказал детям зайти в душевую комнату, где бил ремнем и пр.

В феврале 2020 года Малиновский райсуд Одессы вынес приговор охраннику - лишение свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 2 года.

2 марта прокуратура сообщила о подозрении двум воспитателям «Свитанка», которым инкриминируют ч. 1 ст. 137 (неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения , если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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