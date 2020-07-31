Задержанные в Беларуси российские боевики пытали украинских бойцов на Донбассе - МВД

Представитель МВД отметил, что государство имеет веские доказательства, чтобы экстрадировать россиян в Украину.

Задержанные в Беларуси члены ПВК «Вагнер» участвовали в войне на Донбассе против Украины и пытали наших защитников.

Об этом в эфире Украине 24 сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

Он отметил, что у государства есть веские доказательства, чтобы экстрадировать россиян в Украину.

«Министр внутренних дел заявил, что есть доказательства того, что представители этой ПВК "Вагнер" воевали и свирепствовали не только в Судане, Сирии и Ливии, но и у нас на Донбассе. Воевали, пытали, калечили защитников Украины. Полиция расследует ряд уголовных дел по этим преступлениям, в том числе - задержанных на территории Беларуси наемников», - отметил Шевченко.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевиков из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелые чемоданы, загрузка которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». В отношении их уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании «Вагнер», а самих военных компаний в России юридически нет.

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