Возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы.

В связи с плановыми контрразведывательными (безопасностными) мероприятиями в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале города, возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проводится осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждения сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов; осуществляется проверка граждан, находящихся на территории правительственного квартала Киева. При этом отмечается, что во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

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СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Сказано, что мероприятия проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

Работа СБУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве ликвидирован российский генерал Игорь Кириллов, который был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ, ликвидировала Служба безопасности Украины.

Самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба "двухсотые".

Источники УНИАН в СБУ отмечали, что Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных.

16 декабря Кириллову в Украине было объявлено подозрение за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

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