На сайте президента появилась петиция с требованием запретить деятельность российского букмекера 1xBet и аннулировать их лицензию на работу в Украине. Петиция набрала уже почти 9 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых.

В тексте петиции отмечается – пока в стране идет война с Россией, государственные чиновники позволяют российской компании работать и зарабатывать деньги на гражданах Украины.

"30 марта 2022 года, в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии на букмекерскую деятельность и работу онлайн-казино – ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (...) Формально компания, которая получила указанные лицензии, зарегистрирована в Украине и на граждан Украины. Однако, в документах, поданных этой компанией на получение лицензий, была подана заявка на работу в Украине под брендом известного российского оператору азартных игр 1xBet", – говорится в петиции.

Автор документа Василий Лебедев отмечает, что несмотря на заявления членов комиссии по регулированию азартных игр в Украине (КРАИЛ) относительно того, что они якобы не увидели связи между ТОВ "Твоя беттінгова компанія" и гражданами РФ, которые владеют брендом 1xBet и зарабатывают на нем деньги, члены комиссии поступили "вопреки государственным интересам Украины и в пользу страны-агрессора, что, по нашему убеждению является недопустимым во время открытой военной агрессии Российской Федерации против Украины".

В петиции идет речь и о том, что через 3 месяца после получения лицензии, компания не проводит свою деятельность на веб-сайте 1xbet.ua, в отношении которого и была получена лицензия, а проводит ее на территории Украины через нелицензионный веб-сайт 1xbet.com.

За что автор петиции призвал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей провести проверку работы российского оператора азартных игр 1xbet в Украине, зафиксировать все нарушения, принять соответствующие меры по блокировке работы этого сайта на территории Украины и принять решение об аннулировании лицензий, выданных ООО "Твоя беттінгова компания" на проведение букмекерской деятельности и деятельности онлайн-казино под российским брендом 1xBet.

Как сообщал УНИАН ранее, против российского 1xBet уже открыто уголовное производство за хищение заработанных на украинцах денег. А консультативно-экспертный совет КРАИЛ – распустили. Полномочий вместе с должностью лишился и первый заместитель председателя совета, Борис Баум, который стал гражданином Украины в 2020 году, после чего его внесли в базу "Миротворец" как человека, который принимает "сознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине, (связан с) легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем на финансирование российской военной агрессии и терроризма".

Напомним, член Палаты представителей США Виктория Спартц в пятницу обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения относительно процедур надзора, связанных с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Одна из причин – глава Офиса президента назначил своим заместителем по вопросам правоохранительной деятельности Олега Татарова, тогда как он "задерживает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года, из-за чего Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не функционируют".

Ряд СМИ связывают Олега Татарова и Бориса Баума. Якобы именно он давал команды Бауму относительно легализации пророссийских букмекеров.