Монахи говорят, что ежедневно молятся за Украину.

Монахи горы Афон сделали предсказание для Украины и заявили, что ежедневно присылают нашей стране "оружие" - молитвы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"С начала войны мы все молимся за Украину, сейчас правосудие на ее стороне. Я верю, Господь знает, как обуздать эту катастрофу", — говорит Хризостом, старец из скита Святого Пантелеймона.

Также на святой горе Афон произошло историческое событие - совершилось первое богослужение на украинском языке нашими священниками. Там звучала молитва за Украину, за ее защитников, за победу.

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"Надеемся, что вскоре, уже на следующий год, будет победа нашей страны... Эта для нас исторический день, который мы запомним на всю жизнь", — говорит отец Игорь Когут.

В свою очередь, игумен монастыря Симонопетра Елисей говорит, что на Афоне есть "оружие" для Украины - молитва. И он поделился предсказаниями для нашей страны:

"Одно мы можем сказать с уверенностью, что после всего произошедшего в конце получится что-то хорошее, что-то новое. В один момент придет эта желанная свобода - как в Украине, так и в ее церкви".

Молитвы за Украину в монастырях Афона

В монастырях Афона активно молятся за Украину и скорейшее наступление мира. Об этом сообщал предприниматель Андрей Мацола.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину я получил более десяти писем из разных монастырей Афона - автономной монашеской республики в Греции и одноименной священной горы", — отметил предприниматель. В каждом письме он видит осуждение войны.

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