Компания SOCAR присоединилась к команде гуманитарной платформы єДопомога. Теперь украинцы, которые получат поддержку на єДопомога, смогут использовать предоплату на АЗК SOCAR.

Чтобы помочь тем, кто нуждается в топливе:

1. Перейдите по ссылке на платформу

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2. Выберите заявку, которую хотите закрыть, и удобный номинал для оплаты: 200, 500 или 1000 гривень.

3. Оплатите выбранную вами сумму. После оплаты заявитель получит SMS-сообщение и сможет воспользоваться предоплатой на топливо в течение 30 календарных дней.

Важно! Привязки к определенному виду топлива в предоплате єДопомога нет. Поэтому получатель помощи сможет заправить свое транспортное средство нужным видом топлива на сумму, соответствующую его номиналу. Для этого достаточно предъявить предоплату оператору на кассе, и он активирует ее.

Проверить наличие топлива всегда можно на сайте SOCAR, а также в соответствующем разделе в приложении SOCAR Level.