Подача заявки на участие в программе будет осуществляться через "Дию".

Правительство с октября запускает первый этап программы "Доступная ипотека", принять участие в которой смогут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя, педагогические работники и ученые учреждений государственной и коммунальной форм собственности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на министра Юлию Свириденко.

"Вся цепь процедур максимально цифровизирована, позволяет автоматически подтягивать необходимые данные о заявителе, быстро взаимодействовать с банками, проверить информацию и полноту данных. Все это сэкономит время и снимет бюрократические препоны", – цитирует пресс-служба Свириденко.

Отмечается, что к участию в программе могут присоединиться граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет, платежеспособные, которые не имеют жилья или владеют недвижимостью менее 52,5 кв. м (дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи) и не находятся под санкциями.

Алгоритм участия в программе предусматривает подачу заявки через "Дию", получение ответа банков в "Дие" и выбор жилья, которое планируется приобрести на условиях льготной ипотеки. Далее необходимо будет заключить договоры с банком и договор купли-продажи квартиры.

В министерстве напомнили, что второй этап программы "Доступная ипотека" начнется с 2023 года и в нем смогут принять участие все украинцы, оформив кредит на жилье под 7% годовых.

Как сообщал УНИАН, программа "Доступная ипотека" заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. Получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья смогут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагогические работники, научные работники.

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