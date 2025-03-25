Пограничники отрицают задержку в поставках боеприпасов по контрактам на 23 млрд

В Государственной пограничной службе заявляют, что тему 23 млрд гривен, делегированных Государственной пограничной службе для закупки боеприпасов для нужд ВСУ, продолжают использовать для манипуляций.

Как заявил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", сейчас в СМИ искажается информация о поставках и поставщиках, при этом используются данные от ГПСУ, полученные и обнародованные народным депутатом Ярославом Железняком.

Вспоминая ответ ГНСУ нардепу, Демченко заявил, что указанная там дебиторская задолженность по государственным контрактам, заключенным ГНСУ с поставщиком "PHU Lechmar" Sp.z.o.o. в 2024 году составляет 26,5 млрд грн. Собственно дебиторская задолженность это срок от оплаты за продукцию до поставки в определенные контрактом сроки. По его словам, манипулятивно говорить, что этот срок привел к дебиторской задолженности.

Видео дня

"Относительно дебиторской задолженности в 26,5 млрд грн. Отмечу, что 23 млрд из них - это делегирование на закупку в конце ноября 2024 года, оплата по контрактам была осуществлена в конце декабря 2024 года, сроки поставок не вышли и предусмотрены в течение года. То есть по сумме в 23 млрд грн. просроченной дебиторской задолженности на данный момент нет", - говорит Демченко.

Он подчеркивает, что остальная сумма дебиторской задолженности касается предыдущих делегирований на закупку и по части средств сроки поставок еще не вышли. В свою очередь ГНСУ постоянно осуществляет контроль за состоянием погашения дебиторской задолженности и обеспечивает претензионную работу в случае нарушения контрагентами обязательств по контрактам.

Демченко напомнил, что кроме делегирования закупки на 23 млрд в 2024 году Государственной пограничной службе Украины выделяли также суммы на 5,8 млрд и 31.1 млрд. Совокупно это - почти 60 млрд грн. Учитывая дебиторскую задолженность в 26,5 млрд грн, Вооруженным силам Украины уже передано закупленных средств на остальную сумму.

Кроме того, представитель пограничников заявляет о постоянном контроле над процессом поставок в рамках делегирования закупок для ВСУ. Он отмечает, что дебиторская задолженность с нарушением сроков выполнения с компанией "PHU Lechmar" на 1,7 млрд не касается контракта от МОУ на 23 млрд.

"Непоставленная в определенные сроки продукция на сумму почти 1,7 млрд грн. просрочена на месяц и должна была быть поставлена в конце февраля этого года. Однако это связано с форс-мажорными обстоятельствами, что подтверждено уполномоченными на то органами, предусмотрено условиями контракта, и которые могут возникать во время выполнения контрактов. При этом, в данном случае это не касается поставки боеприпасов, а также к контрактам на сумму в 23 млрд грн", - заявил Демченко.

Напомним, в декабре прошлого года Агентство оборонных закупок Министерства обороны заявило, что планировало использовать 23 млрд гривен, которые отдали Госпогранслужбе, на финансирование уже подготовленных контрактов по закупке критических боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

В связи с этим АОЗ заявила, что вынуждена обратиться в Министерство обороны для получения дополнительного финансирования, а также искать новые возможности для заключения и финансирования уже подготовленных контрактов.

В ГПСУ пояснили, что обладают сертификатом распорядителя средств второго уровня на закупку вооружения и военной техники, а также имеют опыт заключения контрактов на поставку боеприпасов. В то же время в Госпогранслужбе отметили, что компания "PHU Lechmar" не имеет никаких невыполненных контрактов с ГПСУ или задержек в доставке товаров.

24 марта 2025 года первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк, ссылаясь на ответ ГНСУ, заявил, что компания, которая должна была поставить вооружение через Госпогранслужбу, не выполнила свои обязательства на сумму 1,7 миллиарда гривен в установленные сроки.