Аваков провел встречу относительно ситуации с поджогом автомобиля программы "Схемы"

Во время встречи также были обсуждены состояние расследования уголовного производства по факту выявления журналистом "Схем" Ткачом возможных признаков слежки в его доме.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в формате "off the record" провел встречу относительно ситуации с поджогом автомобиля программы "Схемы".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он напомнил, что ночью в Броварах в результате поджога сгорел автомобиль программы "Схемы: коррупция в деталях", которая является проектом "Радио Свобода".

"Сегодня, по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова, состоялась встреча с главным редактором Киевского бюро Радио Свобода Инной Кузнецовой. Присутствовали председатель Национальной полиции Игорь Клименко, представители Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции", - сообщил Тракало.

Во время встречи также были обсуждены состояние расследования уголовного производства по факту выявления журналистом "Схем" Михаилом Ткачом возможных признаков слежки в его доме.

"Любые формы давления на средства массовой информации являются недопустимыми. Расследование таких дел будет максимально объективным и открытым для общества. Исполнители и, главное, заказчики должны быть привлечены к уголовной ответственности. Таково краткое резюме встречи, прошедшей в формате "off the record", - написал Тракало и добавил, что следствие продолжается.

Поджог автомобиля программы "Схемы": детали инцидента

17 августа ночью неизвестные сожгли возле дома водителя в Броварах Киевской области автомобиль съемочной группы программы "Схемы". Последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля "Короли дорог", - о первых лицах государства, нарушающих ПДД.

Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

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Автор: Таня Поляковская