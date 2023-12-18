Подберите подарки для своего хвостика среди акционных предложений.

Совместная акция интернет-магазина зоотоваров E-ZOO и Mastercard дает возможность до 31 декабря 2023 года оформлять заказы на сайте с дополнительной скидкой. На более чем 1000 позиций популярных товаров для животных действует дополнительная скидка 10%, при оплате на сайте банковской картой Mastercard.

Чтобы воспользоваться предложением:

Подберите подарки для своего хвостика среди акционных позиций;

при выборе оплаты нажмите "Онлайн оплата Mastercard";

оплатите заказ - скидка применится автоматически.

Многие товары для животных одновременно включены в смежные акции. Оплатив заказ такого товара картой Mastercard, вы увеличиваете скидку на дополнительные 10%. Скидка суммируется с другими акционными предложениями и с персональными скидками постоянных клиентов.

В акции принимают участие товары для котов, собак, грызунов, птиц, рыб и рептилий. Это корма, средства ухода, клетки и переноски, лежаки, игровые горки, когтеточки, лотки и наполнители. Акционные предложения постоянно обновляются, поэтому чаще заходите на сайт, чтобы не пропустить нужные именно для вашего любимца товары.

Видео дня

Среди акционных предложений много уникальных товаров. Например, лакомства для грызунов от немецкого производителя JR Farm не имеют аналогов. Они состоят из натуральных продуктов, выращенных в предгорьях Альп. Вкусные, ярко оформленные и полезные – они 100% улучшат среду обитания маленького любимца!

Новогодние праздники приближаются, поэтому есть отличный шанс порадовать своих разбойников подарками и сэкономить. При заказе от 500 грн доставка осуществляется бесплатно любым удобным для вас способом. Любой заказ доставляется к двери квартиры, даже если в доме не работает лифт.

Заказ акционных товаров на сайте E-ZOO возможно сделать в любое время до конца 2023 года. Получить товар можно Новой почтой. Отправка заказов происходит ежедневно, кроме воскресенья. По Киеву и пригороду работает курьерская доставка. Пункты самовывоза работают в Киеве, Гостомеле, Белогородке, Софиевской Борщаговке, Боярке, Крюковщине, Броварах, Борисполе, стоянке и Лесниках, в городах Львов, Одесса, Черновцы, Канев, Тернополь, Белая Церковь, Хмельницкий, Каменец-Подольский.

Заказ любой суммы доставляется в магазины розничной сети (пункты самовывоза) бесплатно. Товар доставляется в пункты самовывоза 6 дней в неделю (кроме воскресенья). Забрать его можно в течение 5 дней. Служба клиентской поддержки работает ежедневно, с понедельника по пятницу с 9-00 до 20-00 часов, в субботу и воскресенье с 9-00 до 18-00 часов.

Наконец-то можно не ограничивать себя, и выбирать товары от лучших мировых производителей по выгодной цене. Мы ждем новогодних чудес весь год, так что не упустите возможность сделать чудо для своего любимца всего за три простых шага!