Президент Украины Владимир Зеленский ответил, будет ли для Украины разработан своеобразный "план Маршалла" после войны.
Об этом он сказал во время встречи со студентами черновицких университетов, отвечая на вопрос о том, планируется ли после окончания войны разработка в отношении Украины своеобразного "плана Маршалла" Соединенными Штатами Америки и странами Европейского Союза.
"Да, у них есть детали. Так и есть. Что касается Украины, прежде всего большой план восстановления. Конечно, у нас современная война - она другая. Поэтому у нас будет не "план Маршалла", а свой план. Но, тем не менее, главные принципы - они, наверное, очень близки. В любом случае, это восстановление. Восстановление, новая энергетика... новые технологии, новая экономика", - отметил Зеленский.
Также, добавил он, речь пойдет и о новых вызовах безопасности, ведь "у угроз демократии, а сегодня это очень серьезная угроза от различных авторитарных государств, другая защита должна быть, чем та, которая была после Второй мировой войны".
Восстановление Украины - в какую сумму оценивают
Как отмечал ранее Bloomberg, по оценкам Европейского инвестиционного банка, на восстановление Украины может уйти более 1 триллиона долларов государственного и частного капитала.
С поправкой на инфляцию, это более чем в пять раз больше, чем финансируемый США "план Маршалла", который способствовал промышленному возрождению Европы после поражения Германии.
Как пишет издание, уже есть примерный план, который дает представление о том, как будет происходить будущее восстановление.