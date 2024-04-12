Президент привел его главные принципы.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, будет ли для Украины разработан своеобразный "план Маршалла" после войны.

Об этом он сказал во время встречи со студентами черновицких университетов, отвечая на вопрос о том, планируется ли после окончания войны разработка в отношении Украины своеобразного "плана Маршалла" Соединенными Штатами Америки и странами Европейского Союза.

"Да, у них есть детали. Так и есть. Что касается Украины, прежде всего большой план восстановления. Конечно, у нас современная война - она другая. Поэтому у нас будет не "план Маршалла", а свой план. Но, тем не менее, главные принципы - они, наверное, очень близки. В любом случае, это восстановление. Восстановление, новая энергетика... новые технологии, новая экономика", - отметил Зеленский.

Также, добавил он, речь пойдет и о новых вызовах безопасности, ведь "у угроз демократии, а сегодня это очень серьезная угроза от различных авторитарных государств, другая защита должна быть, чем та, которая была после Второй мировой войны".

Восстановление Украины - в какую сумму оценивают

Как отмечал ранее Bloomberg, по оценкам Европейского инвестиционного банка, на восстановление Украины может уйти более 1 триллиона долларов государственного и частного капитала.

С поправкой на инфляцию, это более чем в пять раз больше, чем финансируемый США "план Маршалла", который способствовал промышленному возрождению Европы после поражения Германии.

Как пишет издание, уже есть примерный план, который дает представление о том, как будет происходить будущее восстановление.

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