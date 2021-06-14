Девушка во время вечеринки на камеру съела белый порошок

Украинская скандальная блогерша Мария Семенова, известная как ttiisshhiinnaa, снова отличилась. В этот раз девушка на камеру употребляла неизвестное вещество, похожее на наркотики.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Девушка вышла в прямой эфир в одной из соцсетей и на камеру распивала алкоголь, а также употребляла белый порошок. Подписчики предположили, что это были какие-то наркотики.

По ее словам, употребляемой вещество очень горькое. Также она рассказала о попытке суицида, когда съела 60 таблеток, и их вкус был таким же горьким.

Читайте такжеВ РФ завели дело на Юрия Дудя: блогера обвинили в "пропаганде наркотиков"Чем известна блогерша Мария Семенова

Первый громкий скандальный случай с участием блогерши произошел еще 3 марта прошлого года, когда она громила съемную квартиру. Девушка сняла жилье в ЖК "Комфорт Таун", но потом якобы из-за выселения раньше срока решила отомстить владельцу и разгромила квартиру.

5 марта девушка устроила стрельбу прямо на улице на заправке. Блогерша несколько раз нажимала на курок и направляла пистолет в разные стороны, но в какой-то момент произошел выстрел. В тот раз чудом никто не пострадал.

1 июня стало известно, что скандальная киевская блогерша ttiisshhiinnaa и ее друзья разнесли снятый ими гостиничный номер. Полную видеохронику "отдыха" девушка публиковала в своих сториз в Instagram.

Позже стало известно, что скандальную блогершу в прошлом году спасали полицейские от суицида.

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Автор: Анастасия Горбачева