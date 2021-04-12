На заседании городского штаба по противодействию коронавирусу обсудили карантинные ограничения и их влияние на те события, которые состоятся в ближайшее время – Пасху и День города.

Во Львове довольно тревожная ситуация с COVID-19. Поэтому городской штаб по противодействию коронавируса обсудил, в каком формате львовяне будут праздновать Пасху и День города.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте такжеВо Львове планируют открыть рынки и отправить 1-4 класса на обучение в школу

Заседание городского штаба по противодействию коронавирусу состоялось 12 апреля. На нем обсудили вопросы вакцинации во Львове, празднования Пасхи и Дня города и запланировали проведение заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что на заседании городского штаба обсудили ряд важных вопросов.

"В частности мы запланировали проведение Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, где будут рассмотрены протоколы относительно тех заведений, которые грубо нарушали карантин на выходных. Это абсурд, когда большинство заведений выполняют требования локдауна, а некоторые их существенно нарушает", - отметил чиновник.

Москаленко добавил, что на заседании также обсудили карантинные ограничения и их влияние на те события, которые состоятся в ближайшее время – Пасху и День города. В частности, на заседании обсудили формат, в котором их будут праздновать.

"Понятно, что это не будет привычный формат, без массовых мероприятий, но в течение недели мы детализируем, каким образом это все будет происходить. В любом случае, будут соблюдены все карантинные ограничения, ведь Львов продолжает находиться в красной зоне", – отметил заместитель мэра.

По словам чиновника, на заседании также обсудили план вакцинации на эту неделю. С 12 апреля мобильные бригады будут делать прививки от коронавируса педагогам, водителям и всем тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. По словам Москаленко, в течение недели во Львове планируют полностью вакцинировать всех желающих из этой категории.

Коронавирус во Львове: что известно

По состоянию на 12 апреля в стационарах львовских медучреждений лечатся 1144 пациента с пневмониями. Из них 1094 человека – больные на коронавирус, 66 – находятся в реанимации, а 26 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 25 марта Область перешла в "красную зону". Поэтому здесь начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львове решили продлить локдаун до 19 апреля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко