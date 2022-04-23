Выписка в электронном виде будет с QR-кодом, который позволяет проверить действительность данного документа.

В Украине упрощена процедура получения информации о привлечении лица к уголовной ответственности и наличие судимости.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса омбудсмена.

Отныне получить выписку о привлечении лица к уголовной ответственности и наличие судимости или проверить такую информацию можно с помощью квалифицированного электронной подписи онлайн по ссылке.

Как отмечается, выписка об отсутствии судимости может потребоваться: при оформлении на работу; для оформления визы для выезда за границу; для участия в тендере; для усыновления, установления опеки; для оформления гражданства; для оформления или обновления документов и тому подобное.

Такую выписку может получить физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Документ в электронном виде будет иметь QR-код, который позволяет проверить действительность данного документа.

Как писал УНИАН, в приложении"действие" появилась комплексная услуга для внутренне перемещенных лиц (ВПО). Теперь онлайн можно и оформить статус ВПО, и получить выплаты от государства - 2 тысячи гривен в месяц на одного взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно обновить приложение.

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