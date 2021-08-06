5 августа сотрудники СБУ пришли с обысками в дома к членам Азовского движения в Харькове.

В Киеве около 3 тысяч патриотов собрались под стенами Шевченковского районного суда, где началось заседание по делу харьковчанина Сергея Величко.

Напомним, вчера, 5 августа, сотрудники СБУ пришли с обысками в дома членов Азовского движения в Харькове.

На задержанных ветеранов и патриотов завели уголовные производства. Участники акции указывают, что дела сфабрикованы и необоснованны никакими доказательствами. Активисты вышли под суд, чтобы выразить поддержку Величко и всем патриотам, которые подвергаются, по их словам, незаконному преследованию.

"Наша численность уже выглядит убедительно и демонстрирует, что мы готовы. Пройдя множество испытаний, закаленные Майданом, войной, борьбой с врагом внутри страны, так просто сдаваться не собираемся. И если у Зеленского есть намерение покушаться на воинов-патриотов, то у него есть все шансы повторить судьбу большинства своих предшественников — уйти с позором", — сообщили в Национальном корпусе.

Сергей Величко (позывной Чили) — харьковский патриот, ветеран российско-украинской войны, автор известного во всем мире лозунги "Путин – х**ло". В Нацкорпусе убеждены, что процесс над ним связан с активной гражданской позицией: "вместо того, чтобы дожать пятую колонну, Зеленский прибег к преследованиям ветеранов и патриотов, ведь они являются той силой, которая контролирует власть и не дает предать национальные интересы государства".

Автор: Григорий Бондарь