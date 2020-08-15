Над оккупированным Крымом подняли украинский флаг (фото)

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух поделился снимками с события в соцсети.

Над временно оккупированным Россией Крымом активисты запустили на воздушных шариках Государственный Флаг Украины.

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Об этом бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

"Друзья! Побратимы! Украина! Наш флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас будем запускать воздушную почту с открытками! Вместе мы сила!!! Украина победит!!!" - написал Балух в комментарии.

оккупация Крыма

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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Автор: Инна Андалицкая