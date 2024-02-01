Пограничник, находившийся в плену почти два года, боялся, что больше не увидит невесту.

В Украине воссоединились влюбленные, попавшие в плен к российским оккупантам в Мариуполе в 2022 году. Как пишет Reuters, 29-летний пограничник Илья музыка и 27-летняя Алина Панина познакомились на службе в 2019 году.

В 2021 году их направили в Мариупольский порт. В их обязанности входил осмотр грузов. С молодыми людьми службу несли спаниели Джесси и Соня.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, вражеские войска быстро окружили Мариуполь, значительная часть города была разрушена. Панина и Музыка рассказали, что взяли в руки оружие и отправились на завод "Азовмаш", чтобы защищать его. Они вынуждены были расстаться 10 апреля, когда девушка отправилась на "Азовсталь", взяв с собой обеих собак. Через два дня Музыка попал в плен, не зная ничего о судьбе своей невесты.

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"Я не знал, была ли она в плену или нет... Я так много думал, что у меня все кружилось в голове... Я, должно быть, похоронил ее тысячу раз в своих мыслях", – рассказал он.

Мужчина понятия не имел, что через несколько недель, 17 мая, Панина тоже попала в плен в Мариуполе. По ее словам, российские военные отделили ее от бойцов-мужчин, отобрали спаниелей.

"Когда меня везли в Россию, мы проходили мимо места, где содержались собаки, и они лаяли, когда меня похищали. Это был последний раз, когда я слышала их", – добавила она.

Панина рассказала, что за время плена ее несколько раз перемещали в разные места. Оккупанты с ней обращались жестоко, и все время убеждали, что Украина уже побеждена и "поделена между Москвой и Европой".

Девушка вернулась в Украину во время обмена в октябре 2022 года, ее жених – 3 января 2024 года. Музыка рассказал, что его держали в российском лагере, место нахождения которого он не знает. Там он похудел, потому что его плохо кормили.

После того, как мужчину освободили, его первый вопрос к отцу был о том, где его невеста. И только тогда он узнал, что она вернулась домой еще более года назад. Пара воссоединилась в Киеве.

"Мы так долго ждали, когда можно будет обняться ... Мы так счастливы", – говорят молодые люди.

Музыка и Панина планировали пожениться в марте 2022 года, но им помешала война. Сейчас они решили со свадьбой немного подождать, потому что Илья нуждается в медицинской помощи и реабилитации.

Теперь у них новый четвероногий друг – спаниель Рокси, который служит вместе с Паниной на таможне в Луцке. По данным Reuters, там пара начинает снова строить свою жизнь.

Издание также отмечает, что обратилось с запросом в Минобороны РФ – журналисты попросили прокомментировать высказывания музыки и Паниной о плену, но ответа не получили.

Обмен пленными

Недавно из плена Российской Федерации удалось вернуть на свободу в Украину 207 украинских защитников и гражданских. В частности, освобождены 180 рядовых и сержантов, 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя, воины Вооруженных сил, Нацгвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

По оценкам украинских властей, в плену в России находятся около 8000 украинцев. Среди них – как гражданские, так и военные. Произошло около 50 обменов с участием около 3000 человек, преимущественно военнослужащих.

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