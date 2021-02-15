После выходных в Украине госпитализировали более тысячи человек с COVID-19, новых больных - 2,3 тысячи. В результате подрыва на взрывном устройстве на Донбассе погибли трое военных.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили 2332 новых инфицированных коронавирусом. В больницы попали 1145 человек.
Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 1273475 украинцев, 1116779 - выздоровели 24392 - умерли.
Перемирие на Донбассе
В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксировано три вражеских обстрела, в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое украинских бойцов.
В украинской делегации Трехсторонней контактной группы спрогнозировали новое обострение на Донбассе.
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