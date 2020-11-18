Эти деньги выделялись на информационно-просветительские, развлекательные акции для молодежи.

В Киеве разоблачена схема хищения чиновниками 4 млн грн при реализации социальных проектов и проведении мероприятий в 2018-2019 годах.

Читайте такжеНа ремонте киевского детсада разворовали более двух миллионов гривенОб этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, организовали преступную схему действующий директор КУ «Киевский молодежный центр» исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), бывший заместитель директора указанного учреждения и двое соучастников.

В указанную схему были вовлечены субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, на счета которых безосновательно перечислялись средства из местного бюджета за якобы предоставленные услуги по проведению мероприятий, которые фактически не предоставлялись или предоставлялись за счет средств частных лиц. Речь идет об информационно просветительских, развлекательных акциях для молодежи, военно-патриотических акциях, мероприятиях по популяризации здорового образа жизни и т. д. В дальнейшем через подконтрольные субъекты хозяйствования осуществлялось обналичивание денежных средств. Общая сумма причиненного ущерба местному бюджету составляет более 4 млн гривен.

Действия участников организованной группы квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в составе организованной группы, в крупных и особо крупных размерах и пособничество в таком завладении. На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Автор: УНИАН