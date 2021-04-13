В регионе ежедневно фиксируют более 100 госпитализаций больных коронавирусом.

Ситуация с уровнем госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью пока не позволяет Черновицкой области выйти из «красной» зоны карантина.

Читайте такжеУкраина достигла пика третьей волны заболеваемости коронавирусом - СтепановКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

В частности, он отметил, что в течение последних трех недель ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась, однако «резкого улучшения нет».

Чиновник отметил, что медики Черновицкой области ежедневно фиксируют более 100 случаев госпитализаций, что не позволяет региону выйти из «красной» зоны карантина.

«Поэтому говорить о резком улучшении мы не имеем еще оснований», – сказал Осачук.

По его словам, наихудшая эпидемиологическая ситуация остается на территории Выжницкого района и города Черновцы.

«Хотя, здесь есть различие. По сравнению с картиной, которую мы наблюдали на прошлой неделе, в Выжницком районе имеем существенное улучшение ситуации - почти на 40%. В то же время на территории города Черновцы, по сравнению с прошлой неделей, у нас ухудшение ситуации на 24%», - сообщил председатель ОГА.

Он добавил, что причиной такой ситуации является «слишком распространенная толерантность к так называемой «запретной деятельности» в рамках «красной» зоны.

"Все это из-за отношения людей к ситуации. Работа «Калиновского рынка», прогулки на улице Кобылянской дают свои результаты», – отметил Осачук.

Кроме того, председатель ОГА подчеркнул, что опасной из-за распространения COVID-19 является ситуация на территории Сокирянской громады.

«Там плотно заполнены инфекционное и реанимационные отделения. Больных из Сокирянской громады будут госпитализировать в больницы соседних районов», - сказал Осачук.

Также председатель ОГА добавил, что обучение в школах Черновицкой области будет дистанционным минимум до 23 апреля, независимо от того, выйдет ли регион из «красной» зоны карантина. Чиновник пояснил, что такое решение было принято, чтобы «не спровоцировать еще одну волну коронавируса в области».

Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области

В Черновицкой области с 1 марта решением Государственной комиссии по техногенно-экологической ситуации и чрезвычайным ситуациям введена «красная» зона карантинных ограничений.

На прошлой неделе министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Черновицкая область наряду с Ивано-Франковской и Закарпатской в ближайшее время выйдет из «красной» зоны.

В Черновицкой области на протяжении прошлых суток, 12 апреля, медики зафиксировали 235 новых случаев заражения коронавирусной болезнью. Общее количество выявленных случаев инфекции среди жителей области с начала пандемии составляет 74 тыс. 099, из них 53 тыс. 910 человек выздоровели, а 1515 умерли.

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Автор: Николай Кобылюк