С начала полномасштабной войны телеграм для украинцев стал едва ли не основным источником информации. Что логично, ведь новости там появляются быстро, а читать их можно из любой точки мира. Сейчас украинский рынок предлагает тысячи различных новостных каналов. В дефиците разве что зарубежные новостные каналы, которые публикуются на украинском. Информацию о выплатах, обслуживании, работе, даже - развлечения найти в Телеграм не так уж легко.

На сегодня крупнейшими телеграмм-каналами для украинцев за рубежом является сеть "Наши в мире". Они ориентированы на наших людей, которые живут в:

Польше - https://t.me/+a8ksbnf8R-5kODJi

Видео дня

Германии - https://t.me/+-s-2iqFCsQE2ZTIy

Чехии - https://t.me/+-VsiUXiz3OVjMWMy

Италии - https://t.me/+ujqpWOmeGVljYTI6

Великобритании - https://t.me/+eq2RRKFJfO5hOGVi

Франции - https://t.me/+iYOlVMsjIq1mYjUy

США - https://t.me/+9tktbQuXN14yOTAy

Канаде - https://t.me/+pvVmZEnyPdYwMjc6

Испании - https://t.me/+HkUa-f8wfHE4ZTUy

Румынии - https://t.me/+ESFlItOP7QE0Nzky

Словакии - https://t.me/+Byga8dEzkRdhZDky

Болгарии - https://t.me/+ed-GNIIVzhwzMjAy

Португалии - https://t.me/+-Tj7VcOZQMkwZDQy

Дубае - https://t.me/+ZHVSRxlZQEI5NzE6

Молдове - https://t.me/+q-STojYUWj9kYmNi

Венгрии - https://t.me/+YzGyi5I818g1NzQy

Также есть два канала, в которых публикуют новости Европы и мира:

Наши в мире - https://t.me/+7EIFbl8UlhszZWIy

Наши в Европе - https://t.me/+dpnr5vNMM91lNWMy

Общее количество подписчиков на этих каналах - более 500 тысяч. Ежедневно их читают более 100 000 человек.

Об эффективности рекламы на каналах сетки "Наши в мире" можно говорить с учетом постоянных партнеров, среди которых: "Розетка", "Новая почта", "Lifecell", "Bolt", "Радио Свобода", "WhiteBIT", "GO IT" и сотни других рекламодателей.

Заинтересованность и внимание на каналах держат и чаты для украинцев. Там они могут общаться между собой, обсуждая вопросы, которые беспокоят каждого украинца за границей. Делятся опытом, говорят на социальные темы, помогают друг другу.

На каналах работают профессиональные журналисты. Кроме того, публикуют все самые интересные новости: от международной политики до внутренних новостей, социальных тем и культурных новостей стран. Такого насыщенного информационного контента из-за рубежа нет ни в одном из телеграм-каналов в этом сегменте.

Сетка каналов "Наши в мире" занимает ТОП 1 на рынке телеграм среди каналов с аудиторией украинцев в Европе. Канал рекламирует различные ниши в бизнесе и проекты украинцев за рубежом. 557 довольных клиентов. Больше информации для рекламодателей здесь: https://bit.ly/3TSXTAP