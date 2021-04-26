Минздрав планирует по всей стране проводить мероприятия для повышения уровня приверженности иммунизации, в частности, чтобы поощрить родителей вакцинировать детей.

В Украине с 24 по 30 апреля проходит неделя вакцинации. В Минздраве подчеркнули, что детям и взрослым нужно регулярно делать прививки для поддержания иммунитета.

Национальный календарь вакцинации, который работает в Украине с 2018 года, предусматривает обязательные прививки от 10 заболеваний:

туберкулез,

полиомиелит,

дифтерия,

коклюш,

столбняк,

гепатит B,

гемофильная инфекция,

краснуха,

эпидемический паротит.

С 2022 года к этому перечню добавится вакцина от пневмококка, рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время онлайн-брифинга.

"Вакцина закупается за средства государственного бюджета, и, по календарю прививок, является бесплатной для украинцев", – подчеркнула она.

Вакцинация проводится в коммунальных учреждениях здравоохранения и в частных клиниках. Кабинеты вакцинации работают во всех детских и взрослых поликлиниках, во врачебных амбулаториях общей практики семейной медицины и центрах первичной медицинской помощи.

"Родители также могут проверить вакцину на ее качество. Каждый флакон имеет термоиндикатор-квадрат на темном круге, который свидетельствует о том, что эта вакцина качественная, транспортировалась и хранилась в соответствующих условиях", – рассказала Микичак.

В 2020 году Минздрав смог достичь стабильного охвата прививок на уровне 80%, однако для полноценной защиты необходимо дойти до уровня 95%. Поэтому в дальнейшем по всей стране будут проводить мероприятия для повышения уровня приверженности иммунизации, в частности, чтобы поощрить родителей вакцинировать детей.

Вакцинация в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко