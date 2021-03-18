Мужчина рассказал, как тело мертвой девочки засунул в мешок и завязал каким-то шнуром с поясом.

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой 62-летний житель села Счастливое в Херсонской области признался, что убил девочку.

Читайте такжеПодозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой отказался давать показанияОб этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

По его словам, ДНК-экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению.

«Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно того. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами – 5 лет тюрьмы – это последняя ходка, а их было 4», – отметил Клименко.

Мужчина признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал каким-то шнуром с поясом.

«Да, для следствия его признание является важным. Но более значимым является заключение ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт, - добавил Клименко. - Подозреваемый остается под стражей. Полиция собирает и должным образом оформляет доказательную базу. И никакие манипуляции не помешают - мы действуем по закону и по совести. За этот ужасный поступок он должен ответить».

Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.

14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 62-летнего мужчину его взяли под стражу.

Правоохранители наведались к злоумышленнику в момент, когда он пытался совершить самоубийство. Однако его спасли.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Автор: Катерина Шварц