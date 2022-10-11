Во время повторной атаки вновь было повреждено энергетическое оборудование предприятия.

Во вторник, 11 октября, российские оккупационные войска нанесли повторный удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Это произошло в тот момент, когда на месте работали спасатели. Есть пострадавшие. По предварительной информации – 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, их доставили в больницу", – заявили в компании.

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В ДТЭК отметили, что среди пострадавших людей работников предприятия нет. Однако в результате удара было вновь повреждено энергетическое оборудование предприятия.

"Когда будет позволять ситуация по безопасности, работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению", – добавили в сообщении.

Удар по Ладыжинской ТЭС

Утром 11 октября Россия атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Враг запустил два дрона-камикадзе. Во время первого удара обошлось без пострадавших.

В результате попадания в Ладыжинскую ТЭС было повреждено энергетическое оборудование станции.

Как сообщал УНИАН, во время утренней атаки 11 октября также было нанесены удары по энергетическим объектам Львовской области. Жителей региона предупредили о возможных перебоях со светом.

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