Министр подчеркнул, что Меджлис будет участвовать в учредительном саммите "Крымской платформы".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, какова цель "Крымской платформы".

Об этом он рассказал в ток-шоу "Право на владу".

Глава МИД подчеркнул, что крайне необходимо эффективно поработать с сегодняшнего дня до инаугурационного саммита, чтобы собрать на "Крымской платформе" максимальное количество участников и принять конкретный результат.

Министр также озвучил две задачи для деоккупации Крыма.

"Первое – это вернуть Крым в топ-перечень вопросов международной повестки дня. И эта задача уже успешно решается, потому что о Крыме снова начали говорить на самом высоком уровне. Это снова тема №1. Вторая задача – это систематизировать все усилия - от политических заявлений к санкционным решений, и иметь механизм, который позволит убирать любые пробелы в этом системном режиме давления на государство-агрессора. Потому что лишь последовательным системным давлением мы вытесним Россию из Крыма. Вот это цель "Крымской платформы", - пояснил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Меджлис будет участвовать в учредительном саммите "Крымской платформы".

"Крымская платформа" объединит правительства и парламенты других государств, международных экспертов, международные общественные объединения вокруг общей цели - деоккупации Крыма", - подытожил Кулеба.

Крымская платформа: какова позиция других стран

12 марта состоялось неформальное онлайн-заседание ООН по формуле "Арриа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны - члены ООН присоединиться к инициативе "Крымская платформа по деоккупации полуострова".

В Германии призвали Россию вернуть Крым Украине.

В Канаде заявили, что продолжат давление на Россию, пока она не восстановит уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

США поддержали инициативу "Крымская платформа".

Франция призвала РФ прекратить своевольную политику преследования оппонентов оккупации Крыма.

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Автор: Олег Давыгора