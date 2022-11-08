Третьим послом проекта "Сохраните украинскую культуру" стал блогер-миллионник кот Степан.

Кот Степан из Харькова стал амбассадором одного из проектов Минкульта под названием "Сохраните украинскую культуру".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минкультуры Украины. Это уже третья звезда, которая присоединилась к проекту, направленному на восстановление разрушенных россиянами украинских памятников культуры.

"Харьковский кот Степан, имеющий в Instagram 1,3 млн подписчиков, стал амбассадором проекта от МКИП—"Сохраните украинскую культуру",- говорится в сообщении.

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В своем Instagram-аккаунте кот Степан напомнил, что Россия уже разрушила или повредила 552 культурных объекта в Украине. Он призвал украинцев жертвовать на их восстановление посильные суммы.

"За 8 месяцев войны Россия разрушила или повредила 552 объекта украинского культурного наследия и культурной инфраструктуры. Убытки уже составляют сотни миллионов гривень. Но хорошая новость в том, что благодаря проекту "Сохраните украинскую культуру", который инициировало МКИП, каждый из нас может поддержать украинскую культуру", - говорится в сообщении.

Чем известен кот Степан

Кот Степан прославился благодаря аккаунту в TikTok с видео, на которых он грустно смотрит на алкогольные напитки в то время, как на фоне играют разные старые хиты. Фотографией с пушистым в своих соцсетях делилась и американская певица Бритни Спирс.

Из-за войны РФ против Украины кот Степан вынужден был уехать вместе со своей владелицей из охваченного обстрелами Харькова. Они находились во Франции. Домой животное вернулось только в сентябре.

Любимец миллионов пользователей Instagram, харьковский кот Степан стал волонтером и даже из-за рубежа помогал украинским приютам для животных и зоопаркам.

В мае 2022 года кот-блогер пополнил свою коллекцию наград. Хвостатый инфлюэнсер стал лауреатом премии World Influencers and Bloggers Awards 2022.

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