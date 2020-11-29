Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19, к сожалению, ежедневно растет.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро 29 ноября в мире зафиксировано более 62 миллионов случаев заболевания COVID-19.
Жертвами пандемии коронавируса стали свыше 1,4 миллиона человек. При этом почти 40 миллионов пациентов смогли выздороветь.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине с начала пандемии диагностировано 722 679 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 12 978 человек.
Выздоровели от болезни 339 378 пациентов, умерли 12 213 больных.
Данные по COVID-19 в Киеве
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 1 740 человек.
Всего в столице COVID-19 заболели 69 018 человек. Коронавирус унес жизни 1 279 больных, преодолели болезнь 22 755 киевлян.
Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 29 ноября
- Родился первый в мире ребенок с антителами к коронавирусу - СМИ
- Инфекционистка рассказала, что помогает преодолеть COVID-19 на ранних стадиях
- Как укрепить иммунитет: в Минздраве раскрыли рецепт здорового питания
- В Раде назвали главное условие для введения полного локдауна
- Медицинская система Украины загружена уже на 80% из-за COVID-19 – Арахамия
- В Великобритании назначили "министра по вакцинации"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram