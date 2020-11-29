Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 62 миллиона. В Украине выявлено уже более 722 тысяч случаев COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19, к сожалению, ежедневно растет.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 29 ноября в мире зафиксировано более 62 миллионов случаев заболевания COVID-19.

Жертвами пандемии коронавируса стали свыше 1,4 миллиона человек. При этом почти 40 миллионов пациентов смогли выздороветь.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине с начала пандемии диагностировано 722 679 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 12 978 человек.

Выздоровели от болезни 339 378 пациентов, умерли 12 213 больных.

Данные по COVID-19 в Киеве

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 1 740 человек.

Всего в столице COVID-19 заболели 69 018 человек. Коронавирус унес жизни 1 279 больных, преодолели болезнь 22 755 киевлян.

Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 29 ноября

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Автор: Алина Вишневская