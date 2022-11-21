Виталий Кличко рассказал, что столица планирует оказать и денежную помощь на восстановление Херсона.

Из Киева сегодня отправился гуманитарный груз, который столичная громада передает освобожденному Херсону: техника, медикаменты, продукты питания и другое. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня из Киева отправилась помощь Херсону. Выяснили острые потребности и передаем Херсону, в частности, технику: 5 пассажирских автобусов, 4 грузовых автомобиля, мусоровоз, экскаватор, 2 кареты скорой. А также 11 генераторов (2кВт и 5кВт) и медицинское оборудование: 30 аппаратов ИВЛ, 30 аппаратов для дыхания (АМБУ), расходные материалы. Передали в Херсон и населенные пункты рядом с ним и продукты питания – продовольственные наборы и по 10 тонн растительного масла, сахара и крупы. Поехали также теплые одеяла, одежда. И строительные материалы, инвентарь, инструменты", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что столица планирует предоставить и денежную помощь на восстановление Херсона.

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"Киевсовет на ближайшем заседании рассмотрит выделение 50 миллионов гривен. Так, как мы выделяли на восстановление городам и селам Киевской агломерации, пострадавшим от оккупации русскими варварами. Сегодня сложно всем, но мы должны помогать друг другу. Чтобы вместе выстоять и победить", - подчеркнул мэр Киева.

Ранее сообщалось, что Киевсовет поддержал предложение Виталия Кличко о передаче 235 млн гривен на восстановление 8 громад Киевской области, которые наиболее пострадали от зверств российских варваров: Барышевской, Бышевской, Бородянской, Бучанской, Макаровской, Великодымерской, Иванковской и Немешаевской. Также по предложению мэра в следующем году более чем на 1 миллиард гривен будет увеличена поддержка малообеспеченных киевлян.