Перед Новым годом и Рождеством люди начинают искать подарки для своих близких. Большинство отдает предпочтение именно онлайн-покупкам из-за удобства и скорости доставки. Однако при выборе подарков в Интернете можно встретить киберпреступников, которые зарабатывают на неосторожных пользователях.

Специалисты ESET подготовили несколько правил, которые помогут повысить безопасность покупок в Интернете во время праздников.

Будьте осторожны с подозрительными ссылками и открытками от неизвестных отправителей.

Злоумышленники часто присылают фишинговые электронные письма с разными выгодными предложениями, чтобы путем манипуляций убедить потенциальную жертву ввести свои данные кредитной карты или другую конфиденциальную информацию. Если предложение кажется слишком привлекательным, не нажимайте на ссылку. Вместо этого перейдите непосредственно на официальный сайт магазина или посетите другой надежный сервис для совершения покупок.

Также мошенники распространяют вредоносные электронные открытки, которые становятся все популярнее среди пользователей. Поэтому в случае получения открытки не спешите переходить по ссылке, не проверив отправителя. Также обращайте внимание на правильность адреса электронной почты, поскольку злоумышленники могут выдавать себя за ваших друзей или коллег.

Остерегайтесь фальшивых сообщений от службы доставки.

Злоумышленники часто нацеливаются на людей, ожидающих доставки посылок и подарков в период новогодних праздников. В частности, мошенники выдают себя за известные службы доставки и рассылают поддельные ссылки для отслеживания посылок, которые могут выглядеть весьма убедительно. Нажатие на такую ​​ссылку может привести к загрузке вредоносной программы или переходу на опасный сайт для кражи учетных данных. Чтобы избежать подобных схем мошенничества, отслеживайте доставку своих товаров на официальных сайтах.

Делайте покупки на проверенных сайтах и ​​Интернет-магазинах.

Каждый год с приближением зимних праздников киберпреступники создают мошеннические торговые площадки в Интернете для заманивания жертв и похищения их денег. Чтобы не попасть в мошеннические Интернет-магазины, следует делать покупки у надежных поставщиков, которые имеют хорошие отзывы.

Кроме этого, перед осуществлением оплаты за выбранный подарок в конкретном онлайн-магазине сначала убедитесь, что их сайт использует шифрование. Как правило, зашифрованный адрес сайта начинается с «https://» или имеет знак в виде небольшого замка в адресной строке браузера. Этот тип шифрования добавляет дополнительный уровень защиты независимо от того, делаете ли вы покупки через защищенную домашнюю сеть или общедоступную точку доступа Wi-Fi.

Активным пользователям смартфонов для безопасности покупок в Интернете следует использовать надежное решение, которое будет блокировать вредоносные веб-сайты и ссылки, а также защищать вас во время осуществления платежей и других транзакций онлайн.

Обращайте внимание на корректность снятия суммы после оплаты товара.

После совершения покупки стоит зайти в свой банковский аккаунт и проверить соответствие объявленной стоимости и цены, которую вы заплатили за товар. Если оплаченная сумма выше, или происходит другая подозрительная активность, следует обратиться в соответствующее банковское учреждение и заблокировать свою карту. Больше советов по защите Интернет-банкинга доступно по ссылке.

Используйте только защищенные сетевые соединения для безопасности покупок в Интернете.

Многие пользователи любят подключаться к общедоступному Wi-Fi, однако осуществлять оплату через публичные сети не стоит. Поскольку на общедоступные точки доступы часто нацеливаются злоумышленники, которые пытаются скомпрометировать устройство или перехватить Интернет-трафик пользователей. Поэтому лучше использовать мобильный Интернет, а в случае необходимости подключения к общедоступному Wi-Fi используйте VPN для шифрования вашего трафика.

Покупайте электронные устройства на подарок у надежных поставщиков.

Современные гаджеты и устройства для умного дома стали популярными подарками под елку. Из-за высокой цены новых девайсов в официальных магазинах многие люди предпочитают подержанные устройства. Однако это может привести к другим непредвиденным расходам. Если телефон был полностью очищен и сброшен к заводским настройкам предыдущим пользователем, он все еще может содержать файлы, изображения и вредоносные программы, которые угрожают безопасности данных нового владельца. Восстановленные телефоны (возвращенные производителю из-за заводского брака или отремонтированные подержанные устройства) кажутся более безопасным вариантом, однако даже они могут содержать трояны.

Если на новогодние праздники вы собрались дарить мобильный телефон кому-то из своих близких, позаботьтесь о приобретении устройства у надежного продавца, в противном случае загрузите программу для защиты смартфона от вредоносных программ. Больше рекомендаций по безопасности использования подержанной техники доступно по ссылке.

Соблюдение всех советов относительно безопасности покупок в Интернете поможет вам наслаждаться онлайн-шопингом, не рискуя при этом потерять средства.