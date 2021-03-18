По словам Терехова, решение о введении дополнительных карантинных ограничений будет приниматься «очень взвешенно».

Закрытие Харьковского метрополитена в рамках борьбы с COVID-19 не планируется.

Об этом УНИАН сообщил исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.

Читайте такжеВ Харьковской области школьников частично переводят на дистанционное обучение

«То ограничение метрополитена, которое было сделано в свое время (весной 2020 года, – УНИАН.), я считаю, было сделано неправильно. Второго такого нельзя делать. В любом мегаполисе мира метрополитен закрывается последним, а ни в коем случае не первым», - сказал Терехов.

Как объяснил и.о. мэра, решение о внедрении дополнительных карантинных ограничений будет приниматься «очень взвешенно».

«Я буду смотреть, как будет развиваться динамика заболеваемости, какие ограничительные мероприятия применять, очень взвешенно», - заметил он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь