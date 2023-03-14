Гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь", созданная компанией Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова, организовала в Милане благотворительный вечер, на котором подвели итоги работы за год и провели аукцион. На нем удалось собрать 300 тысяч евро: их направят на протезирование и реабилитацию пострадавших на войне украинцев.

На благотворительном вечере собрались 185 представителей крупного бизнеса - из Италии, Германии, Австрии, Болгарии, Польши, Чехии, Бельгии и Украины, которые были донорами проекта в течение года.

"Друзья - главная сила, которую имеет Украина. Вы помогли половине миллиона украинцев вернуться к нормальной жизни - через лечение, психологическую реабилитацию, через ежедневные потребности. Они всегда будут помнить, что вы для них сделали. И я искренне благодарю вас за это. Уверен, что Украина будет бороться до победы, и для меня было бы большой честью, если бы итальянские компании присоединились к восстановлению Украины вместе с нами", - отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

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Главным событием вечера стал аукцион, на котором были представлены редкие артефакты военной и мирной жизни украинцев - от Метинвеста и звезд украинской культуры и спорта. Провел аукцион pro bono всемирно известный дом Bolaffi.

С молотка ушли 13 лотов, среди которых - копия Мариупольского мурала "Милана" на стали "Азовстали", картина от Даши Кандинской, военный флаг со Змеиного острова, спецовка из бомбоубежища "Азовстали" с автографом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного футбольные аксессуары от клуба "Шахтер", футболка с подписью футболиста Михаила Мудрика, пластинка от Джамалы и другие. За лоты было выручено 87 500 евро, еще более 200 тысяч были пожертвованы благотворителями.

Также "Спасаем жизнь" привез в Милан фотовыставку с фотографиями регионов Украины до и во время войны. Украинскую авторскую кухню европейцам представлял известный шеф-повар Евгений Клопотенко. А завершил вечер концерт классической музыки от Молодежного симфонического оркестра Украины под руководством известной на весь мир украинской дирижерки Оксаны Линив.

Напомним, за год гумпроект "спасаем жизнь" помог почти 500 тысячам человек на сумму 8 млн 430 тыс. евро. Донорами проекта стали более 200 компаний со всего мира: они пожертвовали за год более 2,4 млн евро.

Украинцы из 70 территориальных общин получили от гумпроекта более 4 тысяч тонн пищевых продуктов и средств гигиены, в больницы Украины доставлены медпрепараты, расходные материалы и оборудование на более 246 тысяч евро.

Также "Спасаем жизнь" запустил программу по протезированию для военных и гражданских, пострадавших во время войны: ее уже проходят 34 человека, перенесшие ампутации конечностей. Семеро из них уже получили протезы стоимостью от 10 до 30 тысяч евро. В этом году в программу будет привлечено минимум 70 пострадавших.