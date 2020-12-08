Суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката.

Высший антикоррупционный суд не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

Читайте такжеРасследование дела в отношении Гладковского завершеноКак сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение сегодня вынесла следственный судья ВАКС.

Суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Гладковского об изменении меры пресечения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Дело Гладковского: детали

17 октября 2019 года НАБУ задержало бывшего заместителя секретаря СНБО Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 ("злоупотребление властью и служебным положением") и ст.366-1 ("декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса.

По данным следователей, в результате деятельности Гладковского государству был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн грн. Кроме того, как заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 10,6 млн грн. В октябре за Гладковского был внесен залог, он вышел из СИЗО.

Кроме того, Гладковский является фигурантом других уголовных производств.

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Автор: Антонина Доломанжи