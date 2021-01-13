Активисты среди прочего выразили недовольство действиями полиции.

На Майдане Незалежности в Киеве, где продолжается протест предпринимателей, вечером в среду произошла потасовка между активистами и неизвестными людьми в черном.

Об этом рассказал лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич, пишет "Страна".

По его словам, протестующим сегодня привезли печенье в коробках, после чего прибежали люди в черной форме без опознавательных знаков и начали отнимать их.

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"После того, как к нашим сторонникам подбежали другие протестующие, в этот же момент к неизвестным в балаклавах подтянулась полиция и в окружении сотрудников правоохранительных органов они покинули площадь без всяких преград. Я думаю, что это титушки со стороны полиции, которые выступают в роле провокаторов", – рассказал Доротич.

Также он добавил, что протестующие вызвали наряд полиции, но прошло уже больше часа, а полиция так и не приехала.

"Сотрудники правоохранительных органов, которые находятся на Майдане Независимости, на наши просьбы разобраться, кто на нас напал, заявили, что они не видят нарушений со стороны нападавших. Также они попросили нас достать печенье из коробок и разложить по карманам, это полный абсурд", – возмущается Доротич.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Протест ФОПов на Майдане: что известно

Предприниматели не удовлетворены введением локдауна с 8 по 24 января. Кроме того, они выступают против намерения ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий ФОПов.

Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.

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Автор: УНИАН