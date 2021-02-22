Адвокат Шария уверяет, что, согласно международной конвенции, выдача блогера Украине якобы невозможна.

Адвокаты Анатолия Шария прибыли в СБУ, где сегодня назначен допрос блогера, и заявили, что у их подопечного нет статуса подозреваемого.

Об этом сообщается в Telegram-канале Pavlovsky News.

Так, адвокат Валентин Рыбин утверждает, что СБУ знает, где находится Шарий, и поэтому якобы должна направить подозрение через правоохранительные органы Испании.

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Также, по его словам, у Анатолия Шария статус беженца, а дело против него они назвали «политическим». Адвокат также уверяет, что, согласно международной конвенции, выдача блогера Украине якобы невозможна.

Теперь защитники Шария ожидают досудебного расследования и заочного осуждения их подопечного.

Подозрение Шарию в госизмене: что известно

16 февраля, стало известно, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении государственной измены гражданину Украины Анатолию Шарию.

По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Подозрение объявлено в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Сейчас продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастными к системной противоправной деятельности Шария.

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Автор: УНИАН