В Броварском районе зафиксировали изменение цвета воды, поделились в Государственном агентстве водных ресурсов.

В Киевскую область добралась загрязненная вода, загрязнение зафиксировано в Броварском районе в реке Десна между селами Рожны и Летки.

Есть первые изменения цвета воды, сообщил заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак в эфире телемарафона в воскресенье, 15 сентября. По его словам, главную концентрацию загрязнения зафиксировали в Черниговской области между селами Максим и Остер.

По состоянию на утро 14 сентября в пробах питьевой воды, отобранных в точках централизованного водоснабжения Киева, не обнаружили превышения уровня загрязнения.

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Важные новости Украины о воде - что сообщалось

В конце августа появилась информация, что в Десне нашли ядовитые вещества, которые принесло течением с российской территории. Позже исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что загрязнение реки Сейм, а также Десны, в которую та река впадает, произошло из-за того, что россияне уничтожили очистные сооружения на территории Курщины.

Потом заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк рассказал, что из-за загрязнения реки Десна столица Украины может перейти на альтернативные источники водоснабжения.

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