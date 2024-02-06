Инвесторы боятся инвестировать в Украину из-за невозможности возврата своих дивидендов.

Валютные ограничения мешают нормальной работе бизнеса и могут привести к его дефолту.

Об этом заявил политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда. Он рассказал, что введенные в первые дни войны валютные ограничения были вынужденным и правильным шагом, чтобы удержать финансовую и макроэкономическую стабильность.

"Сейчас валютные ограничения мешают нормальной работе бизнеса. Ни один иностранный бизнес не может вложить деньги и ожидать, что уже в следующем году это предприятие начнет платить дивиденды. Поэтому инвесторы боятся инвестировать в Украину из-за невозможности возврата своих дивидендов", - пояснил Магда.

Видео дня

То же самое касается внешних кредитов и облигаций, которые должны быть погашены, чтобы избежать дефолта бизнеса.

Политолог добавил, что дефолт значительно ограничит операционную деятельность бизнеса, а также способность всего частного сектора Украины привлекать новые кредитные ресурсы.

"Невыполнение частными компаниями их финансовых обязательств негативно повлияет на репутацию Украины, что затруднит привлечение кредитов для восстановления страны", - подчеркнул Магда.

Он считает, что сейчас на повестке дня - дальнейшая валютная либерализация, которая позволит перечислять средства за рубеж в объемах, необходимых хотя бы для погашения внешних кредитных обязательств.

"Сегодня Нацбанку важно продолжить работать над дальнейшей валютной либерализацией и устранить валютные ограничения для частного сектора. Для укрепления экономики государство должно признать роль частного сектора и позволить частному бизнесу глотнуть немного воздуха", - подытожил Магда.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявлял, что регулятор работает над вторым этапом валютной либерализации.