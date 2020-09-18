Обвинительный акт в отношении одного из экс-правоохранителей направлен в суд, в отношении второго завершено досудебное расследование.

В суд направлено дело по обвинению бывшего следователя районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве, в настоящее время адвоката в преследовании участников Революции Достоинства.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Следствием установлено, что 21 января 2014 года бывший правоохранитель с целью препятствования акциям протеста незаконно задержал их участника за якобы массовые беспорядки, в отсутствие каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления. Следователь составил и подписал задержанному активисту сообщение о подозрении, а затем подал в районный суд Киева необоснованное ходатайство об избрании в отношении невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое судом было противоправно удовлетворено", - говорится в сообщении.

Бывшего следователя обвиняют в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов, злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, незаконном задержании, привлечении невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

В отношении еще одного экс-следователя райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве завершено досудебное расследование.

"По данным следствия, 18 февраля 2014 года следователь, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями, другими следственными и процессуальными руководителями, также необоснованно и незаконно задержал участника акции протеста. В дальнейшем задержанному было сообщено о подозрении в массовых беспорядках и незаконно применена мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Экс-правоохранителю инкриминируется незаконное препятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, служебный подлог,, незаконное задержание, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371 УК Украины).

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Автор: Юлия Петриченко