Правда пока никаких конкретных анонсов по этому поводу еще нет.

Процесс цифровой трансформации Украины, начатый 5 лет назад, продолжается. Сегодня презентовано образовательное приложение "Мрия". А в будущем появится возможность проводить даже выборы в режиме онлайн. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время поездки в Запорожье.

Как отметил глава государства, желание сделать Украину цифровым государством было у него еще до президентства.

"Я уверен, что любая борьба с бюрократией, с коррупцией, с чем-либо - она остановится как только все будет цифровизировано. Просто все это остановится. Не борьба остановится, а не будет смысла, потому что все будет абсолютно прозрачно. Я считаю, что у Украины единственный шанс все побороть, все эти вызовы - полностью цифровизироваться", - сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что сначала было запущено в работу приложение "Дія".

"Есть механизмы, которые я очень хочу, чтобы мы сделали. Мы придем... к возможности людей говорить с президентом, правительством и с местными властями благодаря цифровизации. Так же таможня. Много вещей. И до тех пор, когда мы сможем выбирать себе лидеров онлайн максимально быстро, то есть - цифровые выборы. Мы все равно придем к этому", - подчеркнул Зеленский.

Проблема выборов во время войны

Как писал УНИАН, из-за полномасштабного российского вторжения Украина пропустила очередные выборы в Верховную Раду, которые должны были состояться осенью 2023 года, а также выборы президента, которые должны были бы состояться весной 2024 года. Все из-за запрета на выборы во время войны, прописанного в законодательстве, а также из-за опасности избирательного процесса в условиях активных боевых действий.

Однако в июле президент Владимир Зеленский допустил проведение выборов даже в условиях войны, если мир в Украине не наступит в обозримой перспективе.

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