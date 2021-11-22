7 ноября в Мелитополе бездомные нашли на помойке тело новорожденного ребенка. Младенец был замотан в розовое полотенце и в пакет и уже не дышал.

В Мелитополе (Запорожская область) на прошлой неделе бездомные нашли на помойке пакет с новорожденным мальчиком. На тот момент ребенок уже не дышал.

Как говорится в сюжете программы "Секретные материалы" на канале 2+2, с такой проблемой в Запорожской области сталкиваются регулярно: новорожденных оставляют на пустырях, на капотах автомобилей и, как в последнем случае, даже на помойках.

Читайте такжеБеременна в двенадцать. О чем свидетельствуют подростковый секс и раннее материнство

Как утверждают журналисты, одной из возможных причин того, что матери рожают дома, является требование закона о заполнении женщиной в стационаре документа об отказе с персональными данными. Таких случаев было бы меньше, говорят в Службе по делам детей, если бы в городе было хотя бы одно так называемое "окно жизни" при роддоме.

По мнению юристов, появление "окон жизни" наоборот может провоцировать женщин на сброс ответственности за новорожденных на государство.

Что делать, если нашел на улице младенца

Чтобы выжить в условиях улицы у младенца есть максимум сутки, утверждают врачи.

"В условиях отсутствия воды, питания у новорожденного есть сутки", - говорит врач ультразвуковой диагностики Анна Стояк.

Тем, кто столкнулся с такой находкой, сначала советуют вызвать "скорую" и полицию и сообщить в органы власти.

Напомним, сейчас оперативные подразделения мелитопольской полиции направлены на установление личности женщины, которая родила ребенка, и всех обстоятельств при которых, горе-мать выбросила новорожденное дитя.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко