Сейчас к поискам задействованы 240 человек. К мероприятиям подключились и волонтеры.

На Киевщине в селе Раговка Вышгородского района исчез 2-летний мальчик Богдан Униченко. Мать сообщила об исчезновении ребенка 14 апреля около 21:00.

Читайте также"Душил детей и показывал гениталии": соседи рассказали о жестокости подозреваемого в убийстве 7-летней девочки Поиски проходили всю ночь и по состоянию на утро продолжаются. Об этом сообщил в Facebook руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

К поискам задействованы все службы ГУНП в Киевской области и аэроразведка, на месте работают Нацгвардия, ГСЧС.

Правоохранители проводят подворный обход, уже проверили заброшенные здания и колодцы. Искать ребенка будут и в ближайших селах. К мероприятиям подключились волонтеры.

"К сожалению, родители сообщили о пропаже ребенка лишь через 5 часов после исчезновения Богдана, когда уже стемнело. Никогда не медлите с сообщением об исчезновении ваших родных!", - призывал Небытов.

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Автор: Ольга Робейко