Нападение на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха произошло 8 сентября в Киеве.

Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха остается стабильно тяжелым.

Об этом сообщила со ссылкой на информацию врачей сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

"От лечащих врачей В. Балуха, которые с нами на постоянном контакте: «Состояние стабильно тяжелое». Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает", - написала Геращенко.

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Автор: Екатерина Лиманская