На Балуха совершили нападение / Фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха остается стабильно тяжелым.
Об этом сообщила со ссылкой на информацию врачей сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.
"От лечащих врачей В. Балуха, которые с нами на постоянном контакте: «Состояние стабильно тяжелое». Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает", - написала Геращенко.
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Нападение на Балуха: что известно
- Владимира Балуха 8 сентября ночью избили в Киеве. Его нашли утром со сломанной рукой и ключицей.
- Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что у Балуха тяжелая черепно-мозговая травма его прооперировали, состояние стабильно тяжелое.
- По факту причинения телесных повреждений Балуху начато уголовное производство за ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
- В полиции заявили, что обстоятельства избиения Балуха расследует следственная группа из опытных и высококвалифицированных работников.
- Балуха и Сенцова освободили год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.
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