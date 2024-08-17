Робот приседает, дает "лапку" и, как животное, "выпрашивает" у владельца еду.

Вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) обнародовал в Instagram видео, на котором показывает необычного робота, который очень напоминает собаку.

Певец управляет "песиком" с помощью специального пульта, и робот приседает на задние ноги, дает "лапку", как настоящая собака, которая выпрашивает у владельца еду, становится в соответствующую стойку и даже подпрыгивает. Мужчина даже погладил "животное", у которого на месте глаз - украинский и американский флаги.

"Знакомьтесь, ее зовут Превик, и она прекрасна. И да, на войне жаль и роботов, потому что творение должно нести радость, а не смерть...", - написал Фагот.

По словам музыканта, "собаку", которую в кошмарах видят российские военные, - сухопутный дрон, очень напоминающий животное, на передовой несет захватчикам смерть.

Последние новости о Фаготе

Напомним, известный украинский певец, участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот), у которого диагностировали серьезную болезнь, оказался в эпицентре взрывов в Киеве. Артист поделился впечатлением после "прилета" ракеты в многоэтажку, отметив, что "взрыв был очень громким".

Знаменитость как раз возвращался домой во время ракетной атаки оккупантов на столицу. Он припарковал свой автомобиль в Оболонском районе Киева вблизи своего дома. В частности, Фагот поделился, что приехал домой, чтобы полить цветы. Сразу после приезда он услышал громкие взрывы. В соседний дом прилетел осколок от российской ракеты.

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