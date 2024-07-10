Певец объяснил, почему не поддерживает связь с братом.

Известный украинский певец, участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, он же Фагот, рассказал о сводном брате. Артист ответил, почему уже более 2 лет не общается с родным человеком.

Как поделился музыкант, 59-летний мужчина скучает по Советскому Союзу, потому что тогда он "имел все" для жизни. После распада СССР в 1991 году родственник Фагота так и не смог адаптироваться к новой жизни. Живя в Харькове, который ежедневно страдает от атак россиян, мужчина продолжает грезить по "совку".

"Сейчас мы уже более двух лет не общаемся. Он не то что поддерживает Россию, у него эта тема... Он живет в ностальгии по "совку". Он помнит, тогда у него все было хорошо. А как только совок развалился - все. Он не адаптировался. Он все равно вспоминает, как тогда было хорошо, и как сейчас плохо. Понять можно каждого, и я его тоже понимаю. Но просто время идет, и такие вещи... Когда на твой район прилетают ракеты, когда твой родной Харьков сравнивают с землей, а ты не можешь сформулировать, что ты ошибся. Не можешь сам перед собой это признать. Ну извини. Тогда я тебе здесь не помогу", - отметил Михайлюта.

По словам Олега, брат не признает своих ошибок, а на советы родных не обращает внимания. Поэтому артисту сложно общаться с родственником, который не слышит никаких доказательств и аргументов.

"Чтобы ты ему не говорил, какие бы доказательства не предоставлял, но нет... Все ошибаются, нет идеальных людей. Я понимаю, это тяжело. Но это все равно правильный путь: сказать себе по пунктам, где ты лохонулся, и идти дальше. Ты же сам для себя можешь это проработать", - добавил Фагот.

Напомним, ранее Фагот рассказал о неудачном официальном браке с россиянкой.

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