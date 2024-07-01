'Взрыв был очень громким': Фагот рассказал о 'прилете' возле его дома

Известный украинский певец, участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, он же Фагот, у которого диагностировали серьезную болезнь, оказался в эпицентре взрывов в Киеве. Артист поделился впечатлением после "прилета" ракеты в многоэтажку.

Накануне знаменитость как раз возвращался домой во время ракетной атаки оккупантов на столицу. Он припарковал свой автомобиль в Оболонском районе Киева вблизи своего дома. Фагот поделился, что приехал домой, чтобы полить цветы. Сразу после его приезда он услышал громкие взрывы. В соседний дом прилетел осколок от российской ракеты.

"Вчера (30 июня - УНИАН) вечером я приехал на Оболонь, припарковал автомобиль возле своего дома, и через минут десять буквально рядом прилетело. Взрыв был очень громким", - рассказал Михайлюта в комментарии для Oboz.ua.

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По словам исполнителя, киевляне, находившиеся рядом, были шокированы. Они не сдерживали эмоции. Люди с возмущением высказывались о захватчиках и были напуганы. Сам певец говорит, что не был готов к взрывам, потому что не услышал сигнал воздушной тревоги.

"Люди реагировали по-разному. Кто-то, пробегая, воскликнул: "Вот и нас с боевым крещением". Кто-то в слезах и истерике бежал к подъезду, где это произошло. Звука воздушной тревоги я не слышал, поэтому все было неожиданным", - отметил Фагот.

К слову, вечером 30 июня оккупанты в очередной раз ударили своими ракетами по Украине. Преимущественно воздушное оружие врага было направлено на столицу. Обломки попали в многоэтажку в Оболонском районе. Есть пострадавшие среди местных.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич с женой рассказали, как оказались в эпицентре взрыва под Киевом.

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