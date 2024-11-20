Также военный поделился, что имеет мечту - покататься с дочерью на велосипедах.

Начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Бар гилевич рассказал, что его отдых заключается в основном в том, что после завершения рабочего дня он играет в шахматы с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским. Об этом Баргилевич рассказал в интервью "Главкому".

Баргилевич отметил, что начальник Генерального штаба - должность непубличная, но некоторой информацией о том, как проводит свободное время, он поделился.

В частности, Сырский вдохновил его заниматься утром спортом. Также двое главных руководителей украинского войска в специальном бункере вместе играют в шахматы в блицформате.

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"Командующий заразил меня своей привычкой заниматься рано утром спортом, следовательно, это уже стало системой, и если какой-то день не позанимаешься, то чувствуешь себя как-то некомфортно. Иногда после рабочего дня мы с главнокомандующим, чтобы немножко отвлечься, играем в шахматы, по пару партий блиц", - сказал он.

По его словам, это, наверное, можно назвать своеобразным отдыхом и способом эмоционально разрядиться после тяжелого рабочего дня, который заканчивается примерно в 24.00.

Кроме того, Баргилевич поделился, что имеет мечту - сесть на велосипед и вместе с дочкой проехаться вдоль реки.

"Моя самая большая мечта - сесть на велосипед и вместе с дочерью проехать вдоль Десны. Ей сейчас 14 лет, и она все ждет, когда мы покатаемся на велосипедах. А мы выезжали за эти годы пару раз на час-два... Сейчас времени нет абсолютно. Есть несколько часов свободных, которые трачу на сон и спортивную тренировку; на отдых - крайне редко", - рассказал Баргилевич.

Другие истории военных

Напомним, нацгвардеец Михаил Бурдаков, который на фронте потерял ногу, продолжает служить в ВСУ и на протезе сумел преодолеть Говерлу - самую высокую вершину Украины.

В частности, уроженец Измаила Одесской области рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ он пошел служить по контракту, а 24 февраля 2022 года находился в Черниговской области, где служил в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", также ему приходилось выполнять боевые задачи на разных направлениях, в том числе в районе Изюма, где в то время был один из самых горячих участков фронта.

Ранение нацгвардеец получил на Бахмутском направлении во время боя за один из опорных пунктов. Прошлым летом он поставил себе цель подняться на Говерлу, что и осуществил.

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