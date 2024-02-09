Также определены новые заместители Александра Сырского и начальника Генштаба.

Генерал-лейтенант Сергей Шаптала уволен с должности начальника Генштаба ВСУ. Вместо него эту должность занял Анатолий Баргилевич. Об этом сообщил Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня проводил совещания с командованием наших Сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым. По результатам совещаний: первое – провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шаптали за службу в течение этих двух лет войны", - сказал Зеленский.

Он отметил, что новым начальником Генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Он был командующим Силами территориальной обороны.

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"Опытный человек - понимает задачи этой войны и украинские цели. Сегодня же Главком Сырский определил кандидатуры заместителей, и я подпишу соответствующие указы. Также определены заместители начальника Генерального штаба. Все ребята - боевые, профессиональные, каждый - с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских. воинов", - добавил Зеленский.

Смена верхушки ВСУ - детали

8 февраля президент Владимир Зеленский осуществил самую серьезную перестановку в военном руководстве страны с начала полномасштабной войны. Он снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Александра Сырского, до того возглавлявшего Сухопутные силы ВСУ.

Министр обороны Рустем Умеров представил в Генеральном штабе нового главнокомандующего-генерал-полковника Александра Сырского. Во время представления присутствовал также генерал Валерий Залужный, которого вчера уволили с этой должности. Умеров поблагодарил его за службу.

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